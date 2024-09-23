Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1797 года So DA (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 43,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1797 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 6385 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.
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Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 13 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
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Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
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Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Дата 18 октября 2022
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Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
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Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
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