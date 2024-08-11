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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1796 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1796 So DA
Средняя цена 1600 $
Продажи
1 86
Аверс
Реверс
4 эскудо 1796 So DA
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 эскудо 1796 So DA
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1796 So DA
Средняя цена
Продажи
0 1
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