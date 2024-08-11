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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1796 года So DA (Чили, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1796 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1349 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1035 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 эскудо 1796 So DA на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 2 эскудо 1796 So DA на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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