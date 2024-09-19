Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1796 года So DA (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 44,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1796 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34350 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1407 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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