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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1796 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1796 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1796 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 44,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1796 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34350 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1922 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1407 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Chaponnière - November 13, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Heritage - October 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1796 So DA на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU50 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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