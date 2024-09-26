Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1772 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1772 So A
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
8 эскудо 1772 So DA
Средняя цена 1600 $
Продажи
1 22
Аверс
Реверс
1 эскудо 1772 So DA
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск