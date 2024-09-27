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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1772 года So DA "Тип 1772-1789" (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1772 года So DA "Тип 1772-1789" - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1772 года So DA "Тип 1772-1789" - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1772 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32421 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1268 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Stack's - August 13, 2014
Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе UBS - September 6, 2010
Продавец UBS
Дата 6 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Aureo & Calicó - January 27, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Чили 8 эскудо 1772 So DA на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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