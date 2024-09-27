Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1772 года So DA "Тип 1772-1789" (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1772 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32421 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1268 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
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