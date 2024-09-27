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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1772 года So A "Тип 1764-1772" (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1772 года So A "Тип 1764-1772" - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1772 года So A "Тип 1764-1772" - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1772 года со знаком So A. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 25300 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
Чили 8 эскудо 1772 So A на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2990 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Чили 8 эскудо 1772 So A на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2390 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Чили 8 эскудо 1772 So A на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1772 So A на аукционе Baldwin's of St. James's - January 19, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 января 2020
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1772 So A на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1772 So A на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Чили 8 эскудо 1772 So A на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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