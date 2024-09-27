Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1772 года So A "Тип 1764-1772" (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1772 года со знаком So A. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 25300 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
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