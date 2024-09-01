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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1760 года

Золотые монеты (Фердинанд VI)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1760 So J
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 55

Золотые монеты (Карл III)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1760 So J
Средняя цена 9900 $
Продажи
0 8
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