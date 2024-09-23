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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1760 года So J (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1760 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1760 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1760 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 16000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
  • iNumis (1)
  • Künker (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
8037 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
14310 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе iNumis - March 5, 2019
Продавец iNumis
Дата 5 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Heritage - January 11, 2003
Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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