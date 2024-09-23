Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1760 года So J (Чили, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1760
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1760 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 16000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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