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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1760 года So J (Чили, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1760 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1760 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,073 гр
  • Чистого золота (0,7982 oz) 24,8259 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1760 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 32422 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7500 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
3112 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
2471 $
Цена в валюте аукциона 2250 EUR
Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Heritage - January 22, 2021
Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Cayón - October 7, 2020
Продавец Cayón
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Heritage - August 7, 2020
Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1760 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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