Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1760 года So J (Чили, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,073 гр
- Чистого золота (0,7982 oz) 24,8259 гр
- Диаметр 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1760
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1760 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 32422 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7500 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
3112 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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