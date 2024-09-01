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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1844 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1844 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1844 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1844
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1844 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (1)
  • UBS (3)
Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU
Цена
2049 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Stack's - May 17, 2023
Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Artemide Aste - October 15, 2011
Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Artemide Aste - October 15, 2011
Продавец Artemide Aste
Дата 15 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Aureo - April 24, 2007
Продавец Aureo
Дата 24 апреля 2007
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Heritage - June 4, 2004
Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2002
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Heritage - September 24, 1999
Чили 8 эскудо 1844 So IJ на аукционе Heritage - September 24, 1999
Продавец Heritage
Дата 24 сентября 1999
Сохранность PF50 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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