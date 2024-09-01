Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1844 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1844
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1844 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 15 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo
Дата 24 апреля 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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