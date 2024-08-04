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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1839 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1839 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1839 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 27,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1839
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1839 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 33082 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Stack's - August 16, 2023
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2280 $
Цена в валюте аукциона 2280 USD
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Stack's - January 16, 2021
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - November 6, 2020
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Stack's - June 25, 2020
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - January 16, 2019
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Stephen Album - September 15, 2017
Продавец Stephen Album
Дата 15 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Stephen Album - May 21, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - September 24, 1999
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - September 24, 1999
Продавец Heritage
Дата 24 сентября 1999
Сохранность PF45 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Чили 8 эскудо 1839 So IJ на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 29 апреля 1974
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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