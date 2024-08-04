Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1839 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 27,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1839
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1839 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 33082 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 сентября 1999
Сохранность PF45 PCGS
Цена
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Где продать?
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