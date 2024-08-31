Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1837 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37,5 мм
- Тираж UNC 17,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1837
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1837 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25031 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Baldwin's (1)
- Baldwin's of St. James's (1)
- CNG (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (15)
- Heritage Eur (1)
- Hess Divo (3)
- Künker (3)
- Morton & Eden (1)
- Schulman (2)
- SINCONA (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (1)
- UBS (2)
- Veilinghuis de Ruiter (1)
Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
3840 $
Цена в валюте аукциона 3840 USD
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 28 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск