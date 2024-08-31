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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1837 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1837 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1837 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Тираж UNC 17,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1837
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1837 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25031 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - February 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
3840 $
Цена в валюте аукциона 3840 USD
Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
4448 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - December 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - January 28, 2021
Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - January 28, 2021
Продавец Heritage
Дата 28 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Schulman - May 24, 2019
Продавец Schulman
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 12, 2018
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - September 22, 2015
Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Hess Divo - May 29, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Чили 8 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - August 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2024
Сохранность AU53 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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