Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1826 года So I (Чили, Республика)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37 мм
- Тираж UNC 7,607
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1826
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1826 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30038 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19800 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
19800 $
Цена в валюте аукциона 19800 USD
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1753 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
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