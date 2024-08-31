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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1826 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1826 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1826 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Тираж UNC 7,607

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1826
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1826 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30038 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19800 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (4)
Чили 8 эскудо 1826 So I на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
19800 $
Цена в валюте аукциона 19800 USD
Чили 8 эскудо 1826 So I на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1753 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Чили 8 эскудо 1826 So I на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1826 So I на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Чили 8 эскудо 1826 So I на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1826 So I на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1826 So I на аукционе UBS - January 23, 2006
Продавец UBS
Дата 23 января 2006
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1826 So I на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1826 So I на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Чили 8 эскудо 1826 So I на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2002
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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