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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1822 года So FI (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1822 года So FI - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1822 года So FI - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Тираж UNC 31,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1822
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1822 года со знаком So FI. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25018 проданному на аукционе Heritage Auctions за 20400 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (4)
Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Stack's - January 14, 2024
Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Stephen Album - May 21, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Stack's - February 27, 2023
Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Stack's - February 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе GINZA - April 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Heritage - January 18, 2017
Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Heritage - January 9, 2017
Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Heritage - May 31, 2009
Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Heritage - May 30, 2008
Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность UNC PL
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Stack's - April 25, 2008
Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1822 So FI на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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