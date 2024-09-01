Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1822 года So FI (Чили, Республика)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37 мм
- Тираж UNC 31,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1822
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1822 года со знаком So FI. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25018 проданному на аукционе Heritage Auctions за 20400 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2023
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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