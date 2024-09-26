Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1819 года So FD (Чили, Республика)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37 мм
- Тираж UNC 37,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1819
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1819 года со знаком So FD. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 36000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1980 $
Цена в валюте аукциона 1980 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Karamitsos
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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