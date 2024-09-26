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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1819 года So FD (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1819 года So FD - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1819 года So FD - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Тираж UNC 37,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1819
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1819 года со знаком So FD. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 36000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2342 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1980 $
Цена в валюте аукциона 1980 USD
Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Stack's - January 15, 2024
Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Stack's - January 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 января 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Karamitsos - June 12, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Auctiones - December 12, 2021
Продавец Auctiones
Дата 12 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Heritage - May 7, 2021
Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Heritage - April 29, 2019
Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Karamitsos - April 6, 2019
Продавец Karamitsos
Дата 6 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Heritage - March 22, 2018
Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Heritage - March 22, 2018
Продавец Heritage
Дата 22 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Stack's - August 2, 2017
Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Где купить?
Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону
Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1819 So FD на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность XF40 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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