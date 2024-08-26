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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1873 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 5 песо 1873 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 5 песо 1873 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,6265 гр
  • Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1873
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1873 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25056 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
Чили 5 песо 1873 So на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Чили 5 песо 1873 So на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Чили 5 песо 1873 So на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 5 песо 1873 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 5 песо 1873 So на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Чили 5 песо 1873 So на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Чили 5 песо 1873 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Чили 5 песо 1873 So на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Чили 5 песо 1873 So на аукционе Nomisma - January 24, 2021
Продавец Nomisma
Дата 24 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 5 песо 1873 So на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 5 песо 1873 So на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 5 песо 1873 So на аукционе Heritage - January 12, 2010
Чили 5 песо 1873 So на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 5 песо 1873 So на аукционе Heritage - September 23, 2005
Чили 5 песо 1873 So на аукционе Heritage - September 23, 2005
Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 песо 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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