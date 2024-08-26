Чили Период: 1746-2021 1746-2021
5 песо 1873 года So (Чили, Республика)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,6265 гр
- Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 5 песо
- Год 1873
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1873 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25056 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 24 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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