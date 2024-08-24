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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1868 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 5 песо 1868 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 5 песо 1868 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,6265 гр
  • Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,065

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1868
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1868 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 63339 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 18 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 5 песо 1868 So на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Чили 5 песо 1868 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 990 USD
Чили 5 песо 1868 So на аукционе Heritage - November 19, 2020
Чили 5 песо 1868 So на аукционе Heritage - November 19, 2020
Продавец Heritage
Дата 19 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Чили 5 песо 1868 So на аукционе Heritage - March 14, 2019
Чили 5 песо 1868 So на аукционе Heritage - March 14, 2019
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 5 песо 1868 So на аукционе Heritage - January 9, 2017
Чили 5 песо 1868 So на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 песо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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