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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1865 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 5 песо 1865 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 5 песо 1865 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,6265 гр
  • Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,110

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1865
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1865 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32672 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 5 песо 1865 So на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 5 песо 1865 So на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 песо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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