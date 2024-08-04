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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1979 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1979 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1979 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 100,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1979
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1979 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32325 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
Чили 100 песо 1979 So на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Чили 100 песо 1979 So на аукционе Heritage - April 27, 2020
Чили 100 песо 1979 So на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Чили 100 песо 1979 So на аукционе Heritage - January 8, 2007
Чили 100 песо 1979 So на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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