Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1979 года So (Чили, Республика)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 100,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1979
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1979 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32325 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Heritage (2)
- Sedwick (1)
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Где продать?
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