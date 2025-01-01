flag
КанадаПериод:1901-1936 1901-1936

Монеты Канады 1914 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1914 C
Средняя цена1500 $
Продажи
3237
Аверс
Реверс
10 долларов 1914
Средняя цена1300 $
Продажи
0632
Аверс
Реверс
5 долларов 1914
Средняя цена990 $
Продажи
0166
Категория
Год
Поиск