10 долларов 1914 года (Канада, Георг V)

Аверс монеты - 10 долларов 1914 года - цена золотой монеты - Канада, Георг VРеверс монеты - 10 долларов 1914 года - цена золотой монеты - Канада, Георг V

Фотография: Hermes Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес16,7185 гр
  • Чистого золота (0,4838 oz) 15,0466 гр
  • Диаметр26,92 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC140,068

Описание

  • СтранаКанада
  • ПериодГеорг V
  • Номинал10 долларов
  • Год1914
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворОттава
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1300 USD
График аукционных продаж 10 долларов 1914 года - цена золотой монеты - Канада, Георг V
Цены на аукционах (632)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость канадской монеты 10 долларов 1914 года. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 20365 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19550 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1740 $
Цена в валюте аукциона 1740 USD
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Hermes Auctions - 15 июля 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата15 июля 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Hermes Auctions - 24 июня 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата24 июня 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Stephen Album - 18 мая 2025
ПродавецStephen Album
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Hermes Auctions - 29 апреля 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата29 апреля 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Heritage - 20 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата20 марта 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Heritage - 13 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата13 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Heritage - 6 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата6 марта 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Hermes Auctions - 4 марта 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата4 марта 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Heritage - 27 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата27 февраля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Heritage - 20 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата20 февраля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Heritage - 23 января 2025
ПродавецHeritage
Дата23 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Канада 10 долларов 1914 на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Георга V 10 долларов 1914 года?

По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 10 долларов 1914 года составляет 1300 USD. В монете содержится 15,0466 гр чистого золота, поэтому ниже 1701,09 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 долларов 1914 года?

Информация о текущей стоимости канадской монеты 10 долларов 1914 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 долларов 1914 года?

Для продажи 10 долларов 1914 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
