10 долларов 1914 года (Канада, Георг V)

Сколько стоит золотая монета Георга V 10 долларов 1914 года? По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 10 долларов 1914 года составляет 1300 USD. В монете содержится 15,0466 гр чистого золота, поэтому ниже 1701,09 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 долларов 1914 года? Информация о текущей стоимости канадской монеты 10 долларов 1914 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.