Канада
Период:
1901-1936
1901-1936
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Главная
Каталог
Цена монет Канады
Георг V
10 долларов
Золотые монеты 10 долларов Георга V - Канада
10 долларов 1912-1914
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1912
74,759
0
310
1913
149,232
2
403
1914
140,068
0
632
