10 долларов 1913 года (Канада, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,900)
- Вес16,7185 гр
- Чистого золота (0,4838 oz) 15,0466 гр
- Диаметр26,92 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC149,232
Описание
- СтранаКанада
- ПериодГеорг V
- Номинал10 долларов
- Год1913
- ПравительГеорг V (Король Великобритании)
- Монетный дворОттава
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость канадской монеты 10 долларов 1913 года. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 23263 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12925 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сколько стоит золотая монета Георга V 10 долларов 1913 года?
По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 10 долларов 1913 года составляет 1400 USD. В монете содержится 15,0466 гр чистого золота, поэтому ниже 1701,09 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 долларов 1913 года?
Информация о текущей стоимости канадской монеты 10 долларов 1913 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 10 долларов 1913 года?
Для продажи 10 долларов 1913 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.