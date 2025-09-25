flag
КанадаПериод:1901-1936 1901-1936

10 долларов 1913 года (Канада, Георг V)

Аверс монеты - 10 долларов 1913 года - цена золотой монеты - Канада, Георг VРеверс монеты - 10 долларов 1913 года - цена золотой монеты - Канада, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес16,7185 гр
  • Чистого золота (0,4838 oz) 15,0466 гр
  • Диаметр26,92 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC149,232

Описание

  • СтранаКанада
  • ПериодГеорг V
  • Номинал10 долларов
  • Год1913
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворОттава
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1400 USD
График аукционных продаж 10 долларов 1913 года - цена золотой монеты - Канада, Георг V
Цены на аукционах (401)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость канадской монеты 10 долларов 1913 года. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 23263 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12925 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 14 августа 2025
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 14 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата14 августа 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
1620 $
Цена в валюте аукциона 1620 USD
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 20 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьAU
Цена
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Stack's - 22 января 2025
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 16 января 2025
ПродавецHeritage
Дата16 января 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 9 января 2025
ПродавецHeritage
Дата9 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 2 января 2025
ПродавецHeritage
Дата2 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 26 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата26 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 19 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата19 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 5 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата5 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 14 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата14 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1913 на аукционе SINCONA - 23 октября 2024
ПродавецSINCONA
Дата23 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1913 на аукционе SINCONA - 23 октября 2024
ПродавецSINCONA
Дата23 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 17 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 сентября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Heritage - 17 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Rumnicoin - 25 сентября 2025
ПродавецRumnicoin
Дата25 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону
Канада 10 долларов 1913 на аукционе Künker - 7 октября 2025
ПродавецKünker
Дата7 октября 2025
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V 10 долларов 1913 года?

По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 10 долларов 1913 года составляет 1400 USD. В монете содержится 15,0466 гр чистого золота, поэтому ниже 1701,09 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 долларов 1913 года?

Информация о текущей стоимости канадской монеты 10 долларов 1913 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 долларов 1913 года?

Для продажи 10 долларов 1913 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет КанадыКаталог монет Георга VМонеты Канады 1913 годаВсе канадские монетыканадские золотые монетыканадские монеты номиналом 10 долларовНумизматические аукционы