flag
КанадаПериод:1901-1936 1901-1936

Монеты Канады 1913 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1913 C
Средняя цена2700 $
Продажи
0130
Аверс
Реверс
10 долларов 1913
Средняя цена1400 $
Продажи
2403
Аверс
Реверс
5 долларов 1913
Средняя цена870 $
Продажи
0427
Категория
Год
Поиск