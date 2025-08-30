flag
КанадаПериод:1901-1936 1901-1936

Соверен 1913 года C (Канада, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1913 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг VРеверс монеты - Соверен 1913 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг V

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,715

Описание

  • СтранаКанада
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1913
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворОттава
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2700 USD
График аукционных продаж Соверен 1913 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг V
Цены на аукционах (130)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость канадской монеты соверен 1913 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 6250 GBP. Торги состоялись 14 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Канада Соверен 1913 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Канада Соверен 1913 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
3840 $
Цена в валюте аукциона 3840 USD
Канада Соверен 1913 C на аукционе CNG - 15 января 2025
ПродавецCNG
Дата15 января 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе Heritage - 20 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата20 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе Sovereign Rarities - 16 ноября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата16 ноября 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе Stack's - 2 ноября 2023
ПродавецStack's
Дата2 ноября 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе Spink - 27 октября 2023
ПродавецSpink
Дата27 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 18 октября 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата18 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе St James’s - 27 сентября 2023
ПродавецSt James’s
Дата27 сентября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе Coin Cabinet - 4 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата4 апреля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе Coin Cabinet - 14 марта 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 марта 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1913 C на аукционе Heritage - 18 января 2023
ПродавецHeritage
Дата18 января 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1913 года C?

По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1913 года с буквами C составляет 2700 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1913 года с буквами C?

Информация о текущей стоимости канадской монеты соверен 1913 года с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1913 года со знаком C?

Для продажи соверен 1913 года C мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
