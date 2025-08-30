flag
5 долларов 1913 года (Канада, Георг V)

Аверс монеты - 5 долларов 1913 года - цена золотой монеты - Канада, Георг VРеверс монеты - 5 долларов 1913 года - цена золотой монеты - Канада, Георг V

Фотография: Studio Numismatico Raffaele Negrini

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес8,3592 гр
  • Чистого золота (0,2419 oz) 7,5233 гр
  • Диаметр21,59 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC98,832

Описание

  • СтранаКанада
  • ПериодГеорг V
  • Номинал5 долларов
  • Год1913
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворОттава
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:870 USD
График аукционных продаж 5 долларов 1913 года - цена золотой монеты - Канада, Георг V
Цены на аукционах (427)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость канадской монеты 5 долларов 1913 года. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 23260 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7638 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
930 $
Цена в валюте аукциона 930 USD
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе WCN - 24 июля 2025
ПродавецWCN
Дата24 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Auction World - 20 апреля 2025
ПродавецAuction World
Дата20 апреля 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе San Martino - 1 марта 2025
Канада 5 долларов 1913 на аукционе San Martino - 1 марта 2025
ПродавецSan Martino
Дата1 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Stack's - 22 января 2025
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Stack's - 22 января 2025
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Stack's - 22 января 2025
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Stack's - 17 января 2025
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Stack's - 17 января 2025
ПродавецStack's
Дата17 января 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе SINCONA - 23 октября 2024
ПродавецSINCONA
Дата23 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе SINCONA - 23 октября 2024
ПродавецSINCONA
Дата23 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Heritage - 17 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Heritage - 16 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата16 сентября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Канада 5 долларов 1913 на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Георга V 5 долларов 1913 года?

По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 5 долларов 1913 года составляет 870 USD. В монете содержится 7,5233 гр чистого золота, поэтому ниже 850,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 долларов 1913 года?

Информация о текущей стоимости канадской монеты 5 долларов 1913 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 долларов 1913 года?

Для продажи 5 долларов 1913 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

