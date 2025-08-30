5 долларов 1913 года (Канада, Георг V)
Фотография: Studio Numismatico Raffaele Negrini
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,900)
- Вес8,3592 гр
- Чистого золота (0,2419 oz) 7,5233 гр
- Диаметр21,59 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC98,832
Описание
- СтранаКанада
- ПериодГеорг V
- Номинал5 долларов
- Год1913
- ПравительГеорг V (Король Великобритании)
- Монетный дворОттава
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость канадской монеты 5 долларов 1913 года. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 23260 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7638 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сколько стоит золотая монета Георга V 5 долларов 1913 года?
По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 5 долларов 1913 года составляет 870 USD. В монете содержится 7,5233 гр чистого золота, поэтому ниже 850,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 долларов 1913 года?
Информация о текущей стоимости канадской монеты 5 долларов 1913 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 долларов 1913 года?
Для продажи 5 долларов 1913 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.