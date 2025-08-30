5 долларов 1913 года (Канада, Георг V)

Сколько стоит золотая монета Георга V 5 долларов 1913 года? По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 5 долларов 1913 года составляет 870 USD. В монете содержится 7,5233 гр чистого золота, поэтому ниже 850,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 долларов 1913 года? Информация о текущей стоимости канадской монеты 5 долларов 1913 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.