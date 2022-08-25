10 долларов 1912 года (Канада, Георг V)
Фотография: Hermes Auctions
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,900)
- Вес16,7185 гр
- Чистого золота (0,4838 oz) 15,0466 гр
- Диаметр26,92 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC74,759
Описание
- СтранаКанада
- ПериодГеорг V
- Номинал10 долларов
- Год1912
- ПравительГеорг V (Король Великобритании)
- Монетный дворОттава
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость канадской монеты 10 долларов 1912 года. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 34142 проданному на аукционе Heritage Auctions за 36000 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сколько стоит золотая монета Георга V 10 долларов 1912 года?
По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 10 долларов 1912 года составляет 1100 USD. В монете содержится 15,0466 гр чистого золота, поэтому ниже 1701,09 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 долларов 1912 года?
Информация о текущей стоимости канадской монеты 10 долларов 1912 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 10 долларов 1912 года?
Для продажи 10 долларов 1912 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.