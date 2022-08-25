flag
КанадаПериод:1901-1936 1901-1936

10 долларов 1912 года (Канада, Георг V)

Аверс монеты - 10 долларов 1912 года - цена золотой монеты - Канада, Георг VРеверс монеты - 10 долларов 1912 года - цена золотой монеты - Канада, Георг V

Фотография: Hermes Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес16,7185 гр
  • Чистого золота (0,4838 oz) 15,0466 гр
  • Диаметр26,92 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC74,759

Описание

  • СтранаКанада
  • ПериодГеорг V
  • Номинал10 долларов
  • Год1912
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворОттава
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1100 USD
График аукционных продаж 10 долларов 1912 года - цена золотой монеты - Канада, Георг V
Цены на аукционах (310)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость канадской монеты 10 долларов 1912 года. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 34142 проданному на аукционе Heritage Auctions за 36000 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Hermes Auctions - 19 августа 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS60 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Hermes Auctions - 21 июня 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата21 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Bolaffi - 6 июня 2025
ПродавецBolaffi
Дата6 июня 2025
СохранностьXF
Цена
1374 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Канада 10 долларов 1912 на аукционе SINCONA - 28 мая 2025
ПродавецSINCONA
Дата28 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Hermes Auctions - 13 мая 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата13 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Heritage - 20 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Jean ELSEN - 22 марта 2025
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Jean ELSEN - 22 марта 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата22 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Hermes Auctions - 25 февраля 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата25 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Stack's - 22 января 2025
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Stack's - 17 января 2025
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Stack's - 17 января 2025
ПродавецStack's
Дата17 января 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Hermes Auctions - 24 декабря 2024
ПродавецHermes Auctions
Дата24 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Heritage - 12 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1912 на аукционе SINCONA - 23 октября 2024
ПродавецSINCONA
Дата23 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Heritage - 17 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Heritage - 17 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1912 на аукционе InAsta - 5 сентября 2024
ПродавецInAsta
Дата5 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 10 долларов 1912 на аукционе Spink - 31 июля 2024
ПродавецSpink
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V 10 долларов 1912 года?

По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 10 долларов 1912 года составляет 1100 USD. В монете содержится 15,0466 гр чистого золота, поэтому ниже 1701,09 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 долларов 1912 года?

Информация о текущей стоимости канадской монеты 10 долларов 1912 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 долларов 1912 года?

Для продажи 10 долларов 1912 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет КанадыКаталог монет Георга VМонеты Канады 1912 годаВсе канадские монетыканадские золотые монетыканадские монеты номиналом 10 долларовНумизматические аукционы