flag
КанадаПериод:1901-1936 1901-1936

Монеты Канады 1912 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 долларов 1912
Средняя цена1100 $
Продажи
0310
Аверс
Реверс
5 долларов 1912
Средняя цена780 $
Продажи
0637
Категория
Год
Поиск