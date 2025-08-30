5 долларов 1912 года (Канада, Георг V)
Фотография: Studio Numismatico Raffaele Negrini
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,900)
- Вес8,3592 гр
- Чистого золота (0,2419 oz) 7,5233 гр
- Диаметр21,59 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC165,680
Описание
- СтранаКанада
- ПериодГеорг V
- Номинал5 долларов
- Год1912
- ПравительГеорг V (Король Великобритании)
- Монетный дворОттава
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость канадской монеты 5 долларов 1912 года. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 29160 проданному на аукционе Heritage Auctions за 23500 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сколько стоит золотая монета Георга V 5 долларов 1912 года?
По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 5 долларов 1912 года составляет 780 USD. В монете содержится 7,5233 гр чистого золота, поэтому ниже 850,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 долларов 1912 года?
Информация о текущей стоимости канадской монеты 5 долларов 1912 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 долларов 1912 года?
Для продажи 5 долларов 1912 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.