5 долларов 1912 года (Канада, Георг V)

Аверс монеты - 5 долларов 1912 года - цена золотой монеты - Канада, Георг VРеверс монеты - 5 долларов 1912 года - цена золотой монеты - Канада, Георг V

Фотография: Studio Numismatico Raffaele Negrini

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес8,3592 гр
  • Чистого золота (0,2419 oz) 7,5233 гр
  • Диаметр21,59 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC165,680

Описание

  • СтранаКанада
  • ПериодГеорг V
  • Номинал5 долларов
  • Год1912
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворОттава
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:780 USD
График аукционных продаж 5 долларов 1912 года - цена золотой монеты - Канада, Георг V
Цены на аукционах (637)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость канадской монеты 5 долларов 1912 года. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 29160 проданному на аукционе Heritage Auctions за 23500 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Katz - 31 августа 2025
ПродавецKatz
Дата31 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
1110 $
Цена в валюте аукциона 1110 USD
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
930 $
Цена в валюте аукциона 930 USD
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Heritage - 31 июля 2025
ПродавецHeritage
Дата31 июля 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Heritage - 20 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Stack's - 22 января 2025
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Stack's - 22 января 2025
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Heritage - 9 января 2025
ПродавецHeritage
Дата9 января 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Heritage - 28 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата28 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Stack's - 31 октября 2024
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Канада 5 долларов 1912 на аукционе SINCONA - 23 октября 2024
ПродавецSINCONA
Дата23 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Auction World - 20 октября 2024
ПродавецAuction World
Дата20 октября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Канада 5 долларов 1912 на аукционе Heritage - 3 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата3 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Георга V 5 долларов 1912 года?

По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 5 долларов 1912 года составляет 780 USD. В монете содержится 7,5233 гр чистого золота, поэтому ниже 850,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 долларов 1912 года?

Информация о текущей стоимости канадской монеты 5 долларов 1912 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 долларов 1912 года?

Для продажи 5 долларов 1912 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
