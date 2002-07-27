flag
КанадаПериод:1901-1936 1901-1936

Соверен 1914 года C (Канада, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1914 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг VРеверс монеты - Соверен 1914 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг V

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC14,891

Описание

  • СтранаКанада
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1914
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворОттава
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (234)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость канадской монеты соверен 1914 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 11787 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8338 USD. Торги состоялись 27 июля 2002.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Канада Соверен 1914 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
Канада Соверен 1914 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Канада Соверен 1914 C на аукционе Via - 22 июня 2025
ПродавецVia
Дата22 июня 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
1844 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Канада Соверен 1914 C на аукционе Pegasus Auctions - 8 июня 2025
ПродавецPegasus Auctions
Дата8 июня 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе Heritage - 20 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе Stack's - 13 марта 2025
Канада Соверен 1914 C на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе Stack's - 13 марта 2025
Канада Соверен 1914 C на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе Via - 9 декабря 2024
ПродавецVia
Дата9 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Канада Соверен 1914 C на аукционе Bolaffi - 29 ноября 2024
ПродавецBolaffi
Дата29 ноября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе Coin Cabinet - 27 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 ноября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе Stack's - 31 октября 2024
Канада Соверен 1914 C на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе Coin Cabinet - 15 октября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1914 C на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1914 года C?

По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1914 года с буквами C составляет 1500 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1914 года с буквами C?

Информация о текущей стоимости канадской монеты соверен 1914 года с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1914 года со знаком C?

Для продажи соверен 1914 года C мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

