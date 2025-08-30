flag
КанадаПериод:1901-1936 1901-1936

5 долларов 1914 года (Канада, Георг V)

Аверс монеты - 5 долларов 1914 года - цена золотой монеты - Канада, Георг VРеверс монеты - 5 долларов 1914 года - цена золотой монеты - Канада, Георг V

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес8,3592 гр
  • Чистого золота (0,2419 oz) 7,5233 гр
  • Диаметр21,59 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC31,122

Описание

  • СтранаКанада
  • ПериодГеорг V
  • Номинал5 долларов
  • Год1914
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворОттава
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:990 USD
График аукционных продаж 5 долларов 1914 года - цена золотой монеты - Канада, Георг V
Цены на аукционах (166)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость канадской монеты 5 долларов 1914 года. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 23261 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10575 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
1260 $
Цена в валюте аукциона 1260 USD
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Heritage - 17 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Heritage - 7 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Heritage - 28 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата28 декабря 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Stack's - 23 августа 2023
ПродавецStack's
Дата23 августа 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Heritage - 9 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата9 августа 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Heritage - 8 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2023
СохранностьMS62 ANACS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Stack's - 17 мая 2023
ПродавецStack's
Дата17 мая 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Heritage - 19 января 2023
ПродавецHeritage
Дата19 января 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Heritage - 6 октября 2022
ПродавецHeritage
Дата6 октября 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада 5 долларов 1914 на аукционе Heritage - 29 сентября 2022
ПродавецHeritage
Дата29 сентября 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V 5 долларов 1914 года?

По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 5 долларов 1914 года составляет 990 USD. В монете содержится 7,5233 гр чистого золота, поэтому ниже 850,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 долларов 1914 года?

Информация о текущей стоимости канадской монеты 5 долларов 1914 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 долларов 1914 года?

Для продажи 5 долларов 1914 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
