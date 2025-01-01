flag
КанадаПериод:1901-1936 1901-1936

Золотые монеты Соверен Эдуарда VII - Канада

Соверен 1908-1910

ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи
1908C-6360851909C16,273-01471910C28,012-0214
