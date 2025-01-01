Каталог
Канада
Период:
1901-1936
1901-1936
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Главная
Каталог
Цена монет Канады
Эдуард VII
Соверен
Золотые монеты Соверен Эдуарда VII - Канада
Соверен 1908-1910
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Тираж
PROOF
Продажи
Продажи
1908
C
-
636
0
85
1909
C
16,273
-
0
147
1910
C
28,012
-
0
214
