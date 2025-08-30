Соверен 1908 года C (Канада, Эдуард VII)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж PROOF636
Описание
- СтранаКанада
- ПериодЭдуард VII
- НоминалСоверен
- Год1908
- ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный дворОттава
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость канадской монеты соверен 1908 года со знаком C. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 51178 проданному на аукционе Stack's Bowers за 44000 USD. Торги состоялись 15 августа 2023.
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1908 года C?
По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1908 года с буквами C составляет 14000 USD для регулярного чекана и 8200 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1908 года с буквами C?
Информация о текущей стоимости канадской монеты соверен 1908 года с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету соверен 1908 года со знаком C?
Для продажи соверен 1908 года C мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.