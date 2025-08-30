flag
КанадаПериод:1901-1936 1901-1936

Соверен 1908 года C (Канада, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1908 года C - цена золотой монеты - Канада, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1908 года C - цена золотой монеты - Канада, Эдуард VII

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж PROOF636

Описание

  • СтранаКанада
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1908
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворОттава
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:14000 USD
Средняя цена (PROOF):8200 USD
График аукционных продаж Соверен 1908 года C - цена золотой монеты - Канада, Эдуард VII
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость канадской монеты соверен 1908 года со знаком C. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 51178 проданному на аукционе Stack's Bowers за 44000 USD. Торги состоялись 15 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Канада Соверен 1908 C на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьSP65 NGC
Цена
Канада Соверен 1908 C на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьSP65 NGC
Цена
Канада Соверен 1908 C на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
14102 $
Цена в валюте аукциона 10500 GBP
Канада Соверен 1908 C на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьSP65 PCGS
Цена
17000 $
Цена в валюте аукциона 17000 USD
Канада Соверен 1908 C на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьSP62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1908 C на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьSP65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1908 C на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Канада Соверен 1908 C на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1908 C на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1908 C на аукционе Sovereign Rarities - 29 мая 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата29 мая 2024
СохранностьPROOF
Цена
Канада Соверен 1908 C на аукционе Heritage - 8 января 2024
ПродавецHeritage
Дата8 января 2024
СохранностьSP64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1908 C на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 18 октября 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата18 октября 2023
СохранностьSP62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1908 C на аукционе Stack's - 16 августа 2023
ПродавецStack's
Дата16 августа 2023
СохранностьSP67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1908 C на аукционе Heritage - 5 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата5 мая 2023
СохранностьSP58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1908 C на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1908 C на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьSP66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1908 C на аукционе Coin Cabinet - 25 октября 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 октября 2022
СохранностьSP62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1908 C на аукционе Coin Cabinet - 28 сентября 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 сентября 2022
СохранностьSP62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1908 C на аукционе Künker - 27 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1908 C на аукционе Stack's - 23 августа 2022
ПродавецStack's
Дата23 августа 2022
СохранностьSP65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Канада Соверен 1908 C на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьSP64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1908 года C?

По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1908 года с буквами C составляет 14000 USD для регулярного чекана и 8200 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1908 года с буквами C?

Информация о текущей стоимости канадской монеты соверен 1908 года с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1908 года со знаком C?

Для продажи соверен 1908 года C мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
