Соверен 1909 года C (Канада, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1909 года C - цена золотой монеты - Канада, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1909 года C - цена золотой монеты - Канада, Эдуард VII

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC16,273

Описание

  • СтранаКанада
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1909
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворОттава
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2900 USD
Средняя цена (PROOF):13000 USD
График аукционных продаж Соверен 1909 года C - цена золотой монеты - Канада, Эдуард VII
Цены на аукционах (147)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость канадской монеты соверен 1909 года со знаком C. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 99167 проданному на аукционе Heritage Auctions за 31200 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьSP65 PCGS
Цена
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьSP65 PCGS
Цена
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
Канада Соверен 1909 C на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Канада Соверен 1909 C на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Канада Соверен 1909 C на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Канада Соверен 1909 C на аукционе Stack's - 15 мая 2025
ПродавецStack's
Дата15 мая 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Канада Соверен 1909 C на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Канада Соверен 1909 C на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Канада Соверен 1909 C на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Канада Соверен 1909 C на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьSP65 PCGS
Цена
Канада Соверен 1909 C на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьSP61 NGC
Цена
Канада Соверен 1909 C на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Канада Соверен 1909 C на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Канада Соверен 1909 C на аукционе Heritage - 17 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 сентября 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Канада Соверен 1909 C на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Канада Соверен 1909 C на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1909 года C?

По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1909 года с буквами C составляет 2900 USD для регулярного чекана и 13000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1909 года с буквами C?

Информация о текущей стоимости канадской монеты соверен 1909 года с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1909 года со знаком C?

Для продажи соверен 1909 года C мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

