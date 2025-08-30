Соверен 1909 года C (Канада, Эдуард VII)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC16,273
Описание
- СтранаКанада
- ПериодЭдуард VII
- НоминалСоверен
- Год1909
- ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный дворОттава
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость канадской монеты соверен 1909 года со знаком C. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 99167 проданному на аукционе Heritage Auctions за 31200 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1909 года C?
По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1909 года с буквами C составляет 2900 USD для регулярного чекана и 13000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1909 года с буквами C?
Информация о текущей стоимости канадской монеты соверен 1909 года с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету соверен 1909 года со знаком C?
Для продажи соверен 1909 года C мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.