Соверен 1910 года C (Канада, Эдуард VII)

Аверс монеты - Соверен 1910 года C - цена золотой монеты - Канада, Эдуард VIIРеверс монеты - Соверен 1910 года C - цена золотой монеты - Канада, Эдуард VII

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC28,012

Описание

  • СтранаКанада
  • ПериодЭдуард VII
  • НоминалСоверен
  • Год1910
  • ПравительЭдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный дворОттава
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1400 USD
График аукционных продаж Соверен 1910 года C - цена золотой монеты - Канада, Эдуард VII
Цены на аукционах (214)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость канадской монеты соверен 1910 года со знаком C. Это золотая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 29151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16450 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Канада Соверен 1910 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
Канада Соверен 1910 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьAU50 NGC
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 990 USD
Канада Соверен 1910 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
Канада Соверен 1910 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Канада Соверен 1910 C на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе Stack's - 15 мая 2025
Канада Соверен 1910 C на аукционе Stack's - 15 мая 2025
ПродавецStack's
Дата15 мая 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе Aurora Numismatica - 18 марта 2025
ПродавецAurora Numismatica
Дата18 марта 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе Heritage - 22 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2024
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе NOONANS - 10 декабря 2024
ПродавецNOONANS
Дата10 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе Bolaffi - 29 ноября 2024
ПродавецBolaffi
Дата29 ноября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе Stack's - 31 октября 2024
Канада Соверен 1910 C на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе Stack's - 31 октября 2024
Канада Соверен 1910 C на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе Heritage - 17 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 сентября 2024
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе Tennants Auctioneers - 9 августа 2024
Канада Соверен 1910 C на аукционе Tennants Auctioneers - 9 августа 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата9 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе Coin Cabinet - 26 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Канада Соверен 1910 C на аукционе Coin Cabinet - 18 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Эдуарда VII соверен 1910 года C?

По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1910 года с буквами C составляет 1400 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1910 года с буквами C?

Информация о текущей стоимости канадской монеты соверен 1910 года с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1910 года со знаком C?

Для продажи соверен 1910 года C мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

