Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 пфеннига 1850 года. Золото (Бавария, Людвиг I)
Разновидность: Золото
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 5,26 гр
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1850
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1850 года. Золото. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6058 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
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