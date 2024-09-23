Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1850 года. Золото (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 2 пфеннига 1850 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 пфеннига 1850 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 5,26 гр
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1850
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1850 года. Золото. Это золотая монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6058 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (2)
Бавария 2 пфеннига 1850 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
5418 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Бавария 2 пфеннига 1850 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Монеты Баварии 1850 года Все баварские монеты баварские золотые монеты баварские монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск