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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1859 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1859 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 крейцер 1859 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,24 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1859
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1859 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1117 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 45 USD. Торги состоялись 14 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 крейцер 1859 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1 крейцер 1859 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1859 на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Баден 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Баден 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1859 на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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