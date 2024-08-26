Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1859 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,24 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1859
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1859 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1117 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 45 USD. Торги состоялись 14 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Где продать?
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