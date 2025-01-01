flag
Монеты Австралии 1929 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1929 M
Средняя цена2600 $
Продажи
145
Аверс
Реверс
Соверен 1929 P
Средняя цена550 $
Продажи
089
