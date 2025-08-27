flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1929 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1929 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1929 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC436,719

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1929
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2600 USD
График аукционных продаж Соверен 1929 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (44)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1929 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 34000 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1929 M на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
1947 $
Цена в валюте аукциона 1450 GBP
Австралия Соверен 1929 M на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
3840 $
Цена в валюте аукциона 3840 USD
Австралия Соверен 1929 M на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе Coin Cabinet - 17 января 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата17 января 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе Heritage - 27 апреля 2020
Австралия Соверен 1929 M на аукционе Heritage - 27 апреля 2020
ПродавецHeritage
Дата27 апреля 2020
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе DNW - 13 февраля 2020
ПродавецDNW
Дата13 февраля 2020
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1929 M на аукционе Coin Cabinet - 26 января 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 января 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе Spink - 19 января 2020
ПродавецSpink
Дата19 января 2020
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе London Coins - 1 сентября 2019
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1929 M на аукционе Tauler & Fau - 18 июня 2019
ПродавецTauler & Fau
Дата18 июня 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1929 M на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1929 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1929 года с буквами M составляет 2600 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1929 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1929 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1929 года со знаком M?

Для продажи соверен 1929 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Георга VМонеты Австралии 1929 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы