АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1929 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1929 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1929 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,606,625

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1929
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:550 USD
График аукционных продаж Соверен 1929 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (89)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1929 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 3900 GBP. Торги состоялись 13 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
1041 $
Цена в валюте аукциона 775 GBP
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Oslo Myntgalleri - 24 ноября 2024
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата24 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Numisbalt - 1 сентября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата1 сентября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Roxbury’s - 20 июля 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата20 июля 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Heritage - 20 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата20 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Coin Cabinet - 16 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 апреля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Roxbury’s - 22 марта 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата22 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Numisbalt - 11 февраля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата11 февраля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Coin Cabinet - 31 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 октября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Австралия Соверен 1929 P на аукционе Roxbury’s - 20 октября 2023
ПродавецRoxbury’s
Дата20 октября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1929 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1929 года с буквами P составляет 550 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1929 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1929 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1929 года со знаком P?

Для продажи соверен 1929 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

