АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1928 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1928 M
Средняя цена2000 $
Продажи
167
Аверс
Реверс
Соверен 1928 P
Средняя цена630 $
Продажи
073
