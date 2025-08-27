Соверен 1928 года M (Австралия, Георг V)

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1928 года M? По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1928 года с буквами M составляет 2000 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1928 года с буквами M? Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1928 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.