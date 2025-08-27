flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1928 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1928 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1928 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,333,417

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1928
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:630 USD
График аукционных продаж Соверен 1928 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (73)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1928 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1350 GBP. Торги состоялись 18 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
632 $
Цена в валюте аукциона 560 CHF
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Heritage - 15 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата15 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Heritage - 23 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата23 ноября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Roxbury’s - 20 октября 2023
ПродавецRoxbury’s
Дата20 октября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Coin Cabinet - 18 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 октября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Heritage - 5 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата5 марта 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Heritage - 23 января 2023
ПродавецHeritage
Дата23 января 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Heritage - 8 декабря 2022
ПродавецHeritage
Дата8 декабря 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Coin Cabinet - 24 мая 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата24 мая 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1928 P на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1928 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1928 года с буквами P составляет 630 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1928 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1928 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1928 года со знаком P?

Для продажи соверен 1928 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

