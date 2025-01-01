flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1918 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1918 S
Средняя цена610 $
Продажи
0176
Аверс
Реверс
Соверен 1918 M
Средняя цена520 $
Продажи
053
Аверс
Реверс
Соверен 1918 P
Средняя цена640 $
Продажи
0156
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1918 P
Средняя цена3600 $
Продажи
050
