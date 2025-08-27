flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1918 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1918 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - 1/2 соверена 1918 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC219,988

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1918
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3600 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1918 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1918 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 30121 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9960 USD. Торги состоялись 10 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
7255 $
Цена в валюте аукциона 5750 GBP
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе Spink - 9 января 2025
ПродавецSpink
Дата9 января 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе HARMERS - 1 ноября 2023
ПродавецHARMERS
Дата1 ноября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе HARMERS - 30 марта 2023
ПродавецHARMERS
Дата30 марта 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе St James’s - 17 ноября 2022
ПродавецSt James’s
Дата17 ноября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе Sovereign Rarities - 21 сентября 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 сентября 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT - 2 июля 2022
ПродавецLA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата2 июля 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1918 P на аукционе Heritage Eur - 20 мая 2022
ПродавецHeritage Eur
Дата20 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Георга V 1/2 соверена 1918 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1918 года с буквами P составляет 3600 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1918 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1918 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1918 года со знаком P?

Для продажи 1/2 соверена 1918 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

