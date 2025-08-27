flag
Соверен 1918 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1918 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1918 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,969,493

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1918
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:520 USD
График аукционных продаж Соверен 1918 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (53)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1918 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1150 GBP. Торги состоялись 21 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьAU
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 690 USD
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1918 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Bolaffi - 7 декабря 2023
ПродавецBolaffi
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
******
Австралия Соверен 1918 M на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
ПродавецWójcicki
Дата7 октября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Heritage - 6 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата6 июля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1918 M на аукционе London Coins - 4 июня 2023
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
ПродавецStack's
Дата16 ноября 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Sovereign Rarities - 21 сентября 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 сентября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Stack's - 29 августа 2022
ПродавецStack's
Дата29 августа 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Great Coins & Art Auctions - 1 июля 2022
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата1 июля 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Goldberg - 30 июня 2022
ПродавецGoldberg
Дата30 июня 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Stack's - 1 июня 2022
ПродавецStack's
Дата1 июня 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1918 M на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1918 M на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1918 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1918 года с буквами M составляет 520 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1918 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1918 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1918 года со знаком M?

Для продажи соверен 1918 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
