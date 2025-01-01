flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1896 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1896 S Вуаль на голове
Средняя цена710 $
Продажи
055
Аверс
Реверс
Соверен 1896 M Вуаль на голове
Средняя цена800 $
Продажи
0195
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1896 M Вуаль на голове
Средняя цена320 $
Продажи
022
Категория
Год
Поиск