1/2 соверена 1896 года M "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1896 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1896 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC218,946

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1896
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:320 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1896 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1896 года "Вуаль на голове" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23585 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
415 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 27 июня 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 4 марта 2021
ПродавецHeritage
Дата4 марта 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе Baldwin's of St. James's - 23 июля 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата23 июля 2020
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе V. GADOURY - 16 ноября 2018
ПродавецV. GADOURY
Дата16 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе DNW - 14 июня 2018
ПродавецDNW
Дата14 июня 2018
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2017
СохранностьAU
Цена
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе DNW - 15 сентября 2017
ПродавецDNW
Дата15 сентября 2017
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 27 августа 2015
ПродавецHeritage
Дата27 августа 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 13 ноября 2014
ПродавецHeritage
Дата13 ноября 2014
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе Baldwin's of St. James's - 24 июня 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата24 июня 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе Chaponnière - 7 декабря 2013
ПродавецChaponnière
Дата7 декабря 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1896 M "Вуаль на голове" на аукционе Soler y Llach - 20 апреля 2010
ПродавецSoler y Llach
Дата20 апреля 2010
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1896 года M "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1896 года "Вуаль на голове" с буквами M составляет 320 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1896 года "Вуаль на голове" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1896 года "Вуаль на голове" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1896 года "Вуаль на голове" со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1896 года M "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

