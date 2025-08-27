flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1896 года S "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1896 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1896 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,544,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1896
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:710 USD
График аукционных продаж Соверен 1896 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (55)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1896 года "Вуаль на голове" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1124 проданному на аукционе Roxbury’s Auction House за 2350 AUD. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
1081 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Tennants Auctioneers - 8 августа 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 августа 2025
СохранностьXF
Цена
807 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 31 июля 2024
ПродавецSpink
Дата31 июля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 29 мая 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата29 мая 2024
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Roxbury’s - 22 марта 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата22 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Holmasto - 16 декабря 2023
ПродавецHolmasto
Дата16 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Leu - 14 декабря 2023
ПродавецLeu
Дата14 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 7 июля 2022
ПродавецHeritage
Дата7 июля 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Great Coins & Art Auctions - 1 июля 2022
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата1 июля 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1896 S "Вуаль на голове" на аукционе Sedwick - 6 мая 2022
ПродавецSedwick
Дата6 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1896 года S "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1896 года "Вуаль на голове" с буквами S составляет 710 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1896 года "Вуаль на голове" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1896 года "Вуаль на голове" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1896 года "Вуаль на голове" со знаком S?

Для продажи соверен 1896 года S "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1896 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы